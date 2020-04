Coronavirus: New York riceve mille respiratori dalla Cina

- Il governo cinese ha donato mille respiratori allo Stato di New York per aiutare i funzionari a combattere il peggioramento della pandemia di coronavirus. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha rivelato che le attrezzature per la respirazione sarebbero arrivate in città nella giornata di oggi. "La Cina ci ha donato mille respiratori che arriveranno oggi nel JFK (aeroporto internazionale)", ha detto Cuomo. Il governatore ha poi dichiarato che New York potrebbe raggiungere l'apice entro i prossimi sette giorni. (Nys)