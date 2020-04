Iraq-Usa: Coalizione trasferisce a forze armate irachene controllo base di Al Habbaniyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti ha trasferito ufficialmente il controllo della base aerea Al Taqaddum, ad Al Habbaniyah, nella provincia occidentale di Anbar, alle Forze armate irachene dopo un accordo fra le parti. È quanto si legge in una nota dell’Operazione Inherent Resolve. “Grazie al successo delle forze di sicurezza irachene nella campagna contro Daesh (acronimo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante), la Coalizione sta adattando il suo posizionamento in Iraq. Questi movimenti militari sono stati pianificati a lungo in coordinamento con il governo iracheno. Questi trasferimenti di base pre-programmati non sono collegati ai recenti attacchi contro le basi irachene che ospitano le truppe della Coalizione, o alla diffusione della Covid-19 in corso in Iraq”, precisa la nota. "Il trasferimento della base aerea di al Taqaddum (Habbaniya) è un altro passo avanti nel partenariato in corso tra le forze di sicurezza irachene e la coalizione militare internazionale contro lo Stato islamico”, ha dichiarato il generale Vincent Barker, responsabile per il supporto dell’Operazione Inherent Resolve. (segue) (Res)