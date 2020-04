Iraq-Usa: Coalizione trasferisce a forze armate irachene controllo base di Al Habbaniyah (2)

- "Nell'ultimo mese abbiamo trasferito quattro basi sotto il pieno controllo delle Forze armate irachene. Ciò non sarebbe possibile senza la comprovata capacità delle forze irachene di portare avanti la lotta contro lo Stato islamico. La coalizione continuerà a sostenere i nostri partner contro i mali di Daesh”, ha aggiunto. Dal 2015, la base di al al Taqaddum ha ospitato i militari statunitensi e di altre forze della coalizione che hanno addestrato i soldati iracheni impegnati nella lotta contro lo Stato islamico. La base di al Taqaddum era principalmente gestita dai Marines statunitensi, , ma ospitava anche forze italiane, canadesi e spagnole. All'inizio del 2016, i consiglieri della coalizione hanno sostenuto l'esercito iracheno nella riconquista di Ramadi e Falluja occupate dallo Stato islamico.Secondo quanto riferisce la nota, la Coalizione trasferirà e consoliderà personale e attrezzature da diverse basi irachene per tutto il 2020. Le Forze armate irachene stanno conducendo sempre più operazioni indipendenti nella lotta contro i terroristi dello Stato islamico tra cui le campagne "Heroes of Iraq" del 2020 e "Will of Victory" del 2019 . Nella nota, la Coalizione precisa di restare in Iraq su invito del governo iracheno e che continuerà a fornire consulenza contro il terrorismo. Attualmente, le operazioni di addestramento sono temporaneamente sospese a causa delle precauzioni contro la pandemia di coronavirus. “La Coalizione opererà da un numero minore di sedi, ma rimane impegnata a sostenere i nostri partner nella loro lotta contro Daesh”, si legge nel comunicato, secondo cui le truppe della coalizione lasceranno la base dopo il completamento dei trasferimenti di equipaggiamento alle Forze armate irachene, nei prossimi giorni. (Res)