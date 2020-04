Energia: presidente messicano invita Russia e Arabia Saudita a porre fine a guerra prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha esortato oggi Russia e Arabia Saudita a raggiungere presto un accordo e porre fine alla guerra dei prezzi del petrolio per evitare di inasprire la crisi. Il Messico e altri paesi hanno registrato un calo dei prezzi delle loro esportazioni di greggio nelle ultime settimane dopo che la diffusione del coronavirus ha portato a un'erosione della domanda e i principali produttori di petrolio non sono riusciti a raggiungere una risposta comune. "Come possono la Russia e l'Arabia Saudita non raggiungere un accordo per fermare il calo dei prezzi del petrolio che sta ulteriormente approfondendo la crisi?", si è chiesto Lopez Obrador. “Dov'è la responsabilità verso l'umanità? Dov'è la fratellanza universale? Dove sono i cosiddetti capi dello Stato?”, ha aggiunto. (segue) (Mec)