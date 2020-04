Coronavirus: Marcucci (Pd), governo promuova cabina di regia su cosa riaprire e come

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, ritiene che il momento per insediare la cabina di regia "è arrivato" e su Twitter aggiunge: "Bisogna coinvolgere tutti per avere un piano ragionato di cosa riaprire e come. Il governo si faccia subito promotore di questa iniziativa, fondamentale per evitare soluzioni di fretta". (Rin)