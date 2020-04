Sinistra italiana: nasce Comitato operativo in attesa congresso dopo fine emergenza Covid-19

- L'ufficio stampa di Sinistra italiana informa che in questi giorni si sarebbe dovuto svolgere il congresso nazionale del partito, ma "il dramma del Covid19 ci ha costretto a sospendere la campagna congressuale già programmata nelle settimane scorse" e in una nota annuncia: "Tuttavia in questa fase straordinaria ed inedita di vita difficile del Paese, Sinistra italiana non ha sospeso la propria attività sul territorio e nelle istituzioni. I parlamentari, i consiglieri regionali e comunali, i rappresentanti territoriali, i militanti e le militanti - continua la nota - hanno proseguito e proseguono l'iniziativa politica di Si in forme nuove nelle aule istituzionali, nelle assemblee locali online, nelle riunioni della direzione e dei comitati regionali, negli appuntamenti di approfondimento, i webinar, a cui stanno dando un contributo significativo scienziati ed intellettuali italiani e stranieri. Per rendere ancora più efficace l'azione di Sinistra italiana, - si legge infine nel comunicato - la direzione nazionale che continuerà a riunirsi periodicamente online ha provveduto a dotarsi di un coordinamento operativo, definito nel tempo e che esaurirà la propria funzione con lo svolgimento del congresso e di un portavoce del partito in questa fase complicata per la vita del Paese. Ruolo di portavoce nazionale che verrà svolto da Nicola Fratoianni mentre il Comitato operativo nazionale sarà composto da: Giuseppe De Cristofaro, Loredana De Petris, Nicola Fratoianni, Claudio Grassi, Marco Grimaldi, Giovanni Paglia, Erasmo Palazzotto, Elisabetta Piccolotti, Onorio Rosati".(Com)