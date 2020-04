Grecia: coronavirus, estese le misure restrittive sino al 27 aprile

- Le autorità greche hanno esteso le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza del coronavirus sino al 27 aprile. Lo ha annunciato il viceministro della Protezione civile, Nikos Hardalias, durante una riunione svoltasi oggi. Hardalias è il responsabile del coordinamento delle attività nella lotta contro il coronavirus. "Grazie all'unità e alla disciplina della stragrande maggioranza dei cittadini, vediamo un diverso andamento dell'epidemia rispetto ad altri paesi in Europa e nel mondo. Questo risultato potrebbe cambiare nei prossimi giorni e settimane. Per garantirlo, dobbiamo mantenere le misure di distanziamento sociale con la stessa pazienza avuta sinora", ha detto Hardalias. “Abbiamo ancora tre settimane di duro impegno e pazienza", ha affermato il viceministro, che ha incoraggiato tutti i cittadini a restare a casa. (Gra)