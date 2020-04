Coronavirus: Boccia, Regioni segnalino carenze operatori sanitari Rsa e carceri, invieremo volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia intervenendo dalla sede della Protezione civile alla videoconferenza con Regioni e Enti locali, insieme ai viceministri all'economia, Laura Castelli e Antonio Misiani ha affermato che "le Rsa e le case circondariali stanno attraversando momenti non semplici in questa emergenza da Coronavirus e le Asl hanno meglio di tutti la percezione di quanto stia accadendo sui territori. Per questo motivo - ha spiegato - chiedo alle Regioni di avviare un monitoraggio, attraverso le Asl, di Rsa e carceri e di segnalare alla Protezione civile, in tempo reale, l'eventuale necessità di nuovo personale sanitario volontario, in particolare infermieri". (Com)