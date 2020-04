Coronavirus: Grimoldi (Lega), Lega è rete territoriale in tutta Lombardia, Salvini in contatto con ogni sindaco

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Grazie a Matteo Salvini per l'incredibile e fondamentale lavoro di raccordo e di collegamento che sta facendo in questi giorni con tutti i sindaci da nord a sud dell'Italia e nel nostro caso con il nostro esercito di sindaci in Lombardia, la nostra rete capillare presente in ogni territorio. Grazie a Salvini che è sempre in contatto costante con ognuno di loro, con ogni sindaco, per raccogliere le loro richieste e convogliarle nelle sedi istituzionali, per coordinarsi con i parlamentari, con i consiglieri e assessori regionali. Questa nostra rete sta funzionando: i nostri sindaci aiutano i cittadini dove lo Stato non arriva, raggiungono le frazioni, i quartieri, le periferie, gli anziani, chi è in difficoltà, reperendo medicine, aiuti materiali, tutto quanto serve per dare una mano concreta. Siamo un esercito sul territorio che lavora compatto e coordinato per i nostri cittadini, grazie al nostro capitano Matteo Salvini".(Com)