Coronavirus: in Asl Roma 4 altri 24 positivi, morte 2 persone con pregresse patologie

- La Asl Roma 4 registra 24 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre due uomini di 64 e 79 anni sono morti, entrambi con pregresse patologie. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che 2833 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Intanto continua la collaborazione della Asl con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per la presa in carico di 4 neonati positivi, tutti in buone condizioni di salute. (Rer)