Coronavirus: Raggi, iniziativa spesa in dono in piazze è gesto che commuove

- Nelle strade di Roma, nelle piazze e sulle panchine sono comparsi come doni buste della spesa con pane, pasta, caffè e cesti ricolmi di farina, uova e beni alimentari. "Sono il simbolo della generosità dei romani, una catena virtuosa spontanea a favore di chi in questo momento è in difficoltà. Sono gesti davvero commoventi che lasciano il segno", scrive su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "E quando questo brutto momento sarà finito dovremo ricordarci di questo senso di comunità - aggiunge -. Lo dobbiamo preservare e difendere. Roma Capitale sta facendo la sua parte. Abbiamo messo in moto una macchina complessa: per le famiglie in difficoltà abbiamo voluto offrire un aiuto concreto con buoni spesa da utilizzare in supermercati e negozi per comprare generi alimentari o di prima necessità". (segue) (Rer)