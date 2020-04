Coronavirus: Raggi, iniziativa spesa in dono in piazze è gesto che commuove (2)

- Raggi ricorda che "dall’inizio dell’emergenza abbiamo attivato la Protezione Civile capitolina per distribuire pasti e farmaci agli anziani e alle persone più fragili. Abbiamo recuperato 250 mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità per le persone più bisognose grazie al mancato utilizzo dei buoni pasto dei dipendenti capitolini, che lavorano in smart working da marzo" e infine conclude: "Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ognuno di noi gioca un ruolo fondamentale in questa partita. E voglio ringraziare ancora un volta tutti i cittadini che stanno rispettando le regole e stanno dimostrando una solidarietà fuori dal comune. Insieme ce la faremo". (Rer)