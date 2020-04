Coronavirus: Sibilia (M5s), morte poliziotto tragica notizia

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia in merito alla scomparsa questa mattina a Roma del sostituto commissario Guastamacchia, a seguito di complicanze mentre era ricoverato in quanto affetto da Covid19, afferma in una nota: "Le Forze dell'ordine ci proteggono e troppo spesso offrono la loro vita per salvarne altre. Ho avuto il piacere di conoscere Giorgio Guastamacchia e la sua professionalità accanto al premier Conte e sono sopraffatto dalla notizia della sua scomparsa. Mi stringo alla moglie e ai due figli, colpiti da un lutto reso ancora più insopportabile dalle circostanze, così come sono vicino alla famiglia allargata dei suoi colleghi del Reparto scorte della Polizia di Stato. La perdita del commissario Guastamacchia - conclude Sibilia - è un lutto per noi tutti che ogni giorno abbiamo accanto questi valorosi servitori dello Stato che si prodigano nello svolgimento del loro prezioso servizio".(Com)