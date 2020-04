Coronavirus: Boccia a Zaia, bene ok a cabina di regia, ora fase nuova

- Nel corso della videoconferenza di raccordo politico tra governo, Regioni ed enti locali, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha ribadito "l'importanza fondamentale dell'avvio di una cabina di regia", raccogliendo anche il giudizio positivo su questa scelta espresso dal governatore del Veneto, Luca Zaia. "Dobbiamo lavorare insieme sulla nuova fase dell'emergenza, ha aggiunto il ministro Boccia; Stato, Regioni, enti locali, mondo sanitario, imprese, autonomi, sindacati. Un lavoro che deve essere condiviso tra maggioranza e opposizione. La nuova fase deve essere segnata dalla massima collaborazione. L'accoglimento di quasi tutte le proposte conferma che abbiamo intrapreso questa strada. Andiamo avanti mettendo in sicurezza sanità, società ed economia". (Com)