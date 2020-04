Coronavirus: De Chirico (Fi), comune Milano non dimentichi cantieri sospesi

- Alessandro De Chirico, consigliere Comunale Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Bene che il Comune di Milano abbia intenzione di pagare le imprese che si sono aggiudicate i lavori pubblici a Milano e che hanno i cantieri bloccati a causa delle misure contro la diffusione del coronavirus. Come ho già avuto modo di dire, rivolgo un appello all'assessore Graneli affinché il Comune non si dimentichi di tutti i cantieri privati per cui le imprese edili hanno già versato il Cosap e che hanno le impalcature montate, ma i lavori fermi. La proroga della concessione sembrerebbe scontata, ma è bene predisporre una delibera che tranquillizzi gli imprenditori. Ho scritto una mail all'assessore con delega ai Lavori Pubblici affinché tra la tante cose non sfugga questa misura che chiedono tutte le associazioni di categoria".(Com)