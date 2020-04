Coronavirus: Bologna (M5s), bene circolare su tamponi, ora aiuto ad aziende

- Fabiola Bologna, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera, informa che "arrivano notizie importanti dal ministero della Salute in merito alla circolare emanata sull'effettuazione dei tamponi". In una nota la parlamentare Cinque stelle qiundi afferma: "Puntiamo ad eseguire il test a tutti gli operatori sanitari e a chi presenta sintomi da Covid-19. Come Movimento cinque stelle, già da tempo avevamo reso nota la nostra posizione: realizzare in modo tempestivo test diffusi a tutti gli operatori sanitari, anche asintomatici, agli operatori delle Rsa e delle strutture per anziani, darà la possibilità di tracciare la diffusione dei contagi ed avere un'arma in più per vincere questa battaglia. Ora - conclude Bologna - dobbiamo rafforzare il nostro contributo per la dotazione di analizzatori veloci per i tamponi a tutte le aziende. Stiamo lavorando alacremente per raggiungere questo obiettivo nel minor tempo possibile". (Com)