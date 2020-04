Coronavirus: Raggi scrive a Leodori, su buoni pasto Regione Lazio poco chiara e cavillosa

- Roma Capitale sta operando nei termini di legge per velocizzare la distribuzione dei buoni pasto ai cittadini che ne hanno bisogno, la rete di consegna è stata attivata e abbiamo già sottoscritto i necessari rapporti contrattuali per le forniture di ticket cartacei e virtuali attraverso una app dedicata, mentre la Regione Lazio non ha ancora adottato il provvedimento che trasferisce i relativi fondi. È quanto scrive Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una lettera indirizzata al vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che nei giorni scorsi ha esortato Roma a entrare in modalità "no burocrazia". Raggi, a quanto si apprende, ha ribadito come l'avviso pubblico di Roma Capitale per il progetto buoni spesa è stato immediato e ha mobilitato risorse umane tecniche e amministrative a tutti i livelli, mettendo anche in campo risorse del terzo settore. (segue) (Rer)