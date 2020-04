Coronavirus: Raggi scrive a Leodori, su buoni pasto Regione Lazio poco chiara e cavillosa (2)

- Inoltre - sottolinea Raggi - ai fini della semplificazione amministrativa appare poco produttivo da parte della Regione Lazio aver previsto un'erogazione di somme che per Roma Capitale diventa totalmente svincolata da quella statale, in quanto da attribuire ai singoli municipi, organismi di decentramento territoriale e non Comuni a tutti gli effetti. "Una maggiore lungimiranza da parte della Regione Lazio avrebbe consentito un'unica procedura di acquisizione di beni e modalità di distribuzione, evitando di prevedere due procedure pressoché contestuali e addirittura divergenti, una centrale e una periferica, che finiscono per generare criticità gestionali", si legge nella lettera. L'accertamento dei requisiti previsto dalla Regione è ancora più "cavilloso" e infine le modalità di rendicontazione sono poche chiare, se non addirittura, contraddittorie. Nelle lettera infine Raggi fa presente che nonostante Roma Capitale abbia quasi la metà della popolazione residente nel Lazio, ottiene poco più di un terzo dei 19 milioni stanziati con la conseguenza che, ancora una volta, le risorse non sono state destinate sulla base dei bisogni effettivi della popolazione, finendo per penalizzare i quartieri periferici della città. (Rer)