Emirati: presentato rinvio formale di Expo Dubai 2020 al Bie

- Un rinvio formale di Expo 2020 Dubai è stato presentato dal governo degli Emirati Arabi Uniti al Bureau International des Expositions (Bie) con nuove date proposte dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Lo ha riferito il Bie in un comunicato stampa. "Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha formalmente richiesto il rinvio di Expo 2020 Dubai in una lettera indirizzata a Dimitri S. Kerkentzes, segretario generale del Bureau International des Expositions (Bie). Nella lettera, Sua Altezza Abdullah bin Zayed al Nahyan, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, chiede il rinvio dell'Expo a seguito di discussioni approfondite da parte del Comitato direttivo di Expo 2020 Dubai con l'Organizzatore e il Bie a seguito delle conseguenze della pandemia di Covid-19 e in solidarietà con i paesi partecipanti”, si legge nella nota. (segue) (Res)