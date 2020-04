Emirati: presentato rinvio formale di Expo Dubai 2020 al Bie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle consultazioni con il Bie, i paesi partecipanti e le principali parti interessate, gli Emirati Arabi Uniti hanno proposto la manifestazione dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. La lettera specifica inoltre che gli Stati membri dovrebbero approvare il cambio di date per Expo 2020 Dubai, il governo degli Emirati Arabi Uniti richiede l'approvazione per continuare a utilizzare ‘Expo 2020 Dubai’ come nome ufficiale dell'evento”, precisa il Bie. L’organismo incaricato della supervisione delle esposizioni internazionali ha dichiarato che si terrà un incontro virtuale il 21 aprile per discutere "opzioni per un cambio di date". Qualsiasi decisione sulla modifica della data può essere presa solo dalla maggioranza dei due terzi degli Stati membri del Bie, secondo l'articolo 28 della Convenzione di Parigi del 1928, su raccomandazione del Comitato esecutivo. (Res)