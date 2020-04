Grecia: premier Mitsotakis informato su utilizzo stampa 3D per produrre materiale sanitario

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha tenuto oggi una videochiamata con i coordinatori del gruppo di volontariato Hellas Covid-19 3D Printing Supplies. I due volontari, Simos Kokkinos e Kostis Koutretsos, hanno informato il primo ministro su come la tecnologia di stampa 3D può contribuire alla produzione di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario del paese. Kokkinos e Koutretsos hanno anche fatto riferimento alla loro buona collaborazione con il ministero della Salute. Mitsotakis si è congratulato con i due volontari per la loro iniziativa e li ha ringraziati per il contributo alsupporto del sistema sanitario nazionale. (Gra)