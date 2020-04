Nord Macedonia: coronavirus, rientrati 2.207 cittadini grazie al ministero degli Esteri

- Sinora un totale di 2.207 cittadini macedoni sono rientrati nel paese, secondo i dati del ministero degli Esteri, grazie alle misure di rimpatrio organizzate per i cittadini bloccati all'estero a causa del coronavirus. Dal 22 marzo al 4 aprile 5.228 cittadini macedoni di tutto il mondo hanno contattato il Centro globale di emergenza del ministero degli Esteri, chiedendo di tornare in aereo in aereo. Sinora, 1.445 cittadini sono tornati nel paese con voli charter da La Valletta, Zagabria, Lubiana, Vienna, Basilea, Monaco, nonché due voli da Berlino e Colonia-Bonn. Sono 150, invece, i cittadini tornati grazie a tre convogli umanitari via autobus e su autovetture provenienti da Montenegro, Turchia e Slovenia. Con l'assistenza di Austria e Portogallo, 11 cittadini macedoni sono rientati nel paese dal Perù. Infine il ministero, con il supporto delle rappresentanze diplomatiche straniere, ha rimpatriato oltre 600 cittadini stranieri provenienti da Austria, Australia, Stati Uniti, Francia, Croazia, Montenegro e Kosovo. (Mas)