Cina: tutte le ricerche cliniche sul coronavirus devono essere registrate

- Il governo cinese ha affermato che tutti i progetti di ricerca clinica sul nuovo coronavirus che sono già in corso devono essere segnalati alle autorità o devono essere interrotti. Un avviso pubblicato sul sito web del ministero della Scienza e della tecnologia riporta che tutti questi progetti dovevano essere registrati presso i dipartimenti amministrativi sanitari competenti entro tre giorni lavorativi. Ha aggiunto che la decisione mirava a standardizzare la ricerca di medicinali per il trattamento di Covid-19, che ha provocato oltre 3.300 morti nel paese in cui è iniziata la pandemia. (Cip)