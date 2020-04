Coronavirus: De Petris (Leu), subito reddito emergenza o sarà crisi sociale

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, auspica "che tutti si rendano conto dell'urgenza della situazione" e in una nota spiega: "Non si può perdere neppure un minuto. Il Reddito di emergenza deve essere varato ed erogato in tempi straordinariamente rapidi. Ci sono milioni di persone rimaste senza reddito, per le quali non varranno neppure le coperture del dl Cura Italia. Queste persone - continua il presidente del gruppo Misto - non possono aspettare settimane senza alcuna fonte di sostentamento. E' dovere morale del governo intervenire immediatamente, considerando questa necessità prioritaria rispetto a tutte le altre. In caso contrario, oltretutto, alla crisi sanitaria e a quella economica si affiancherebbe una crisi sociale di uguale portata e la situazione diventerebbe molto difficilmente sostenibile". (Com)