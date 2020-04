Coronavirus: Di Maio accoglie a Pratica di Mare gli aiuti provenienti dall’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha accolto all’aeroporto di Pratica di Mare, i due voli con materiale sanitario donati dall’Egitto all’Italia, e ringraziato la ministra della Salute egiziana, Hala Zayed, per il sostegno del paese nordafricano. “Tutti i beni che sono a bordo sono dono del governo egiziano. Ci sono tutti i prodotti che servono ai nostri medici e ai nostri infermieri”, ha dichiarato Di Maio. “Oggi è una giornata di solidarietà importante”, ha dichiarato Di Maio. “Noi senza questi aiuti non ce l’avremo mai fatta. Senza l’aiuto di tutti questi paesi in questo momento non è possibile gestire internamente in Italia il fabbisogno di mascherine (3 milioni al giorno) e di ventilatori”, ha dichiarato Di Maio. Il ministro ha ricordato che il governo ha dovuto anche comprare materiale all’estero e tali acquisti, fatti a prezzo di mercato, sono stati possibili grazie alla collaborazione con i vertici dei vari paesi che hanno consentito l’esportazione di mascherine e materiale sanitario. (Cae)