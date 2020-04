Coronavirus: Fd'I, poste 5 priorità fondamentali, ma finora da governo scarsissima apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolto il nuovo incontro tra il governo e l'opposizione in merito agli emendamenti del dl Cura Italia. Lo riferiscono in una nota i capigruppo di Senato e Camera di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida e il responsabile nazionale del programma di Fd'I, Giovanbattista Fazzolari. "Un incontro che è stato aggiornato a domani pomeriggio. Nel corso di questo sono stati discussi gli emendamenti ai primi articoli del Cura Italia, con la disponibilità del governo a prendere in considerazione soltanto quelli a costo zero. Fratelli d'Italia - spiegano - ha posto subito alcune priorità relative agli articoli discussi: voucher lavoro liberi in tutti i settori in particolare in agricoltura per tutto il 2020; allentamento dei vincoli del decreto Dignità per rendere più facile assumere; eliminazione dell'obbligo di contrattazione sindacale per l'accesso alla Cassa integrazione durante l'emergenza e divieto per i sindacati di chiedere qualsiasi onere o quota associativa per la Cig; abolizione almeno per il 2020 del minimo contributivo Inps per artigiani e commercianti; sospensione degli affitti delle case popolari per chi ha perso la sua fonte di reddito". (segue) (Com)