Coronavirus: Raggi, Regione faccia tamponi a occupanti stazione Tiburtina, rischio focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio faccia subito i tamponi ai tanti senza fissa dimora che trovano rifugio nell'area della stazione Tiburtina per evitare il rischio di focolai di infezione da coronavirus. È la richiesta di Virginia Raggi, sindaco di Roma al governatore Nicola Zingaretti. Secondo quanto si apprende, il sindaco ha inviato una lettera a Zingaretti, e per conoscenza al ministro Lamorgese, al prefetto Pantalone e al capo della Protezione Civile Borrelli, per chiedere di verificare con urgenza tramite tamponi se queste persone sono positive al Covid-19 e organizzare eventualmente il successivo isolamento, così come prevede il protocollo della Regione Lazio che ha convenzionato alcune strutture per l'emergenza coronavirus. Questi controlli, inoltre, sottolinea Raggi, eviterebbero possibili deplorevoli fenomeni di razzismo. Gli operatori di Roma Capitale, dotati dei dispositivi di sicurezza, già da settimane offrono assistenza a queste persone, dando loro pasti e beni di sostentamento. Per tutelare gli operatori e i cittadini di Roma il sindaco Raggi ha evidenziato la necessità di un intervento della Regione Lazio per scongiurare eventuali contagi. (Rer)