Coronavirus: Spallanzani, continua trend aumento dimessi e calo ricoverati

- Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero dei pazienti dimessi in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19. È quanto si legge sul bollettino diramato dall'Inmi Lazzaro Spallanzani. "Nell'ambito del Progetto regionale ospedale-territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei medici di Roma e da Confcooperative, d'intesa con la direzione della Asl Roma5 e con il sindaco di Nerola, continua oggi l'approfondimento epidemiologico e diagnostico della popolazione", conclude. (Rer)