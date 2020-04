Coronavirus: Mulè (FI), governo ascolta opposizioni solo a parole

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè giudica "un ennesimo buco nell'acqua" la riunione governo-opposizion. Dall'esecutivo non un'indicazione - spiega in una nota -, non un dato sullo scostamento di bilancio, non un cenno sul proseguio dei lavori della cabina di regia. Si parla tanto di unità nazionale nell'emergenza, di opposizioni che vanno coinvolte e ascoltate... tutte chiacchiere e finora zero fatti. Il Paese annega e il governo continua a non cogliere il salvagente che gli stiamo lanciando dall'inizio dell'emergenza. Prima o poi - avverte Mulè - qualcuno si assumerà la responsabilità di tanta negligenza. Noi abbiamo pazienza quasi infinita per il bene del Paese, non sappiamo se il Paese ne avrà altrettanta". (Com)