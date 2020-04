Coronavirus: Tofalo (M5s), cordoglio per morte Carabiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo partecipa "con sentimenti di profondo cordoglio al dolore della famiglia del luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Raffaele Palestra, vittima del coronavirus" e in una nota esprime a tutti i Carabinieri "vicinanza per la perdita del collega e grande riconoscenza per l'importante lavoro in un momento difficile per il Paese". Il sottufficiale era effettivo al Nucleo investigativo di Salerno. "Il mio pensiero va a tutti gli italiani che, in queste drammatiche ore di emergenza, stanno piangendo i propri cari", aggiunge Tofalo. (Com)