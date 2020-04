Coronavirus: Mauri (Pd), cordoglio per morte Carabiniere

- Il viceministro all'Interno Matteo Mauri informa che "la scorsa notte è deceduto Raffaele Palestra, addetto al Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno" e in una nota aggiunge: "L’Italia piange un’altra vittima tra le Forze dell’ordine in questa guerra contro il Covid-19. Alla famiglia di Raffaele Palestra e a tutta l’Arma dei Carabinieri invio la mia totale solidarietà, unita al ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione che stanno mettendo in campo anche in questa fase di emergenza sanitaria".(Com)