Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), destinare parte fondi culturali a famiglie e imprese settore

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), in una nota dichiara: "In qualità di presidente, ho indetto per lunedì 6 aprile la commissione Cultura del Consiglio Regionale del Lazio per discutere di un importante punto all'ordine del giorno. Molte famiglie non riescono a mangiare e le aziende stanno attraversando una crisi nera. Non possiamo stare a guardare". "È mia intenzione - spiega l'esponente della Lega - proporre la destinazione di svariati milioni di euro alle famiglie in difficoltà, ed alle imprese, soprattutto del settore culturale e turistico, alle tante associazioni sportive messe in ginocchio dall'emergenza Covid-19. Tutto questo, ovviamente, senza andare a penalizzare il settore culturale del Lazio, utilizzando quindi i fondi che non sono stati spesi, per essere di supporto a chi ha davvero bisogno. È un momento storico in cui bisogna fare dei sacrifici ed anche il settore 'Cultura' deve stringere la cinghia e fare la sua parte per il bene della collettività". (Com)