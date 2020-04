Coronavirus: Pedica (Pd), distribuire mascherine gratis davanti a supermercati

- La battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta. Guai ad abbassare la guardia. Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Bisogna incrementare i controlli - aggiunge Pedica - e costringere tutti i cittadini a indossare i dispositivi di protezione, soprattutto nei supermercati. Ci fa piacere sentire che alle regioni sono stati inviati 51,8 milioni di dispositivi di protezione. Mi auguro però che le mascherine arrivino a tutti i cittadini. La Protezione civile provveda a distribuirle gratuitamente davanti ai supermercati, dove molte persone continuano a entrare senza protezione. Ricordo che i supermercati sono luoghi ad alto rischio contagio, visto che tutti andiamo a fare la spesa", conclude. (Com)