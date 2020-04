Coronavirus: Patuanelli, risposta Ue su prestiti è primo passo importante

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma che ieri è arrivata dalla Ue "una risposta" alla crisi economica derivante dall'emergenza eipidemiologica. "Con il nuovo framework sugli aiuti di Stato - spiega su Facebook - viene consentito agli Stati membri di concedere prestiti a tasso zero e di fornire garanzie su prestiti che coprono il 100 per cento del rischio. La Commissione europea ha dunque compiuto un passo importante in un periodo di spaccatura tra Nord e Sud Europa. Una divisione - osserva ancora Patuanelli - che si sta consumando all’interno del Consiglio europeo dove alcuni Paesi si oppongono a quelle forme di condivisione dei debiti e dei rischi che, in questo momento, sarebbero una risposta di buon senso e un modo per ricreare quello spirito di comunità quasi perduto". (Rin)