Coronavirus: Caudo, ancora troppe persone in giro, è da irresponsabili

- Il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo, in una nota dichiara: "Ancora 700 morti in tutta Italia. Questi i numeri di ieri. Le limitazioni con il confinamento a casa e il blocco di tutte le attività produttive non necessarie e indispensabili ha consentito di salvare la vita a decine di migliaia di persone. Ma Questa mattina la polizia locale ha pattugliato le strade del Municipio III e abbiamo registrato che c'è troppa gente in giro. Troppe le persone fuori casa". "Il senso di partecipazione e di solidarietà dei cittadini di fronte alle conseguenze economiche di questa crisi - aggiunge Caudo - sono encomiabili. La nostra iniziativa della spesa sospesa nel Municipio Roma III ci sta consentendo da giorni di assistere quasi 400 famiglie, erano poco più di 120 prima della tragedia del Corona Virus. Ma occorre continuare a estendere questo principio di partecipazione e comunanza non abbassando la guardia. Per questo, invito tutti i cittadini a non allentare il senso di responsabilità nei confronti di questo pericolo invisibile. Ci sono ancora opinioni contrastanti tra i tecnici sui modi e gli atteggiamenti necessari da assumere per contenere la diffusione. L'obiettivo è portare il fattore di contagio a zero, e ancora non ci siamo sebbene sia più basso del 2,4/3 rispetto a qualche settimana fa. Assumere adesso comportamenti meno rigorosi verso le regole e le limitazioni imposte dal Governo è un atto irresponsabile verso gli altri. Invito di nuovo tutti a restare a casa. Ma per davvero".(Com)