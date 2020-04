Coronavirus: Zingaretti visita lo Spallanzani, riprendo da chi combatte in trincea

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi per la prima volta dopo la guarigione dalla malattia legata al Covid-19, è apparso in pubblico e ha fatto visita all'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. "Questa mattina ho ripreso con una visita allo Spallanzani per testimoniare vicinanza e sostegno agli operatori dello Spallanzani ma anche a quelli di tutto il mondo che combattono in trincea. Le iniziative di contenimento stanno funzionando ma serve assoluto rigore nel rispetto delle regole. Non abbassiamo la guardia in alcun modo. Faccio un appello ai cittadini per continuare a resistere", ha detto il governatore. Zingaretti ha poi sottolineato due priorità delle istituzioni in questo periodo di emergenza sanitaria. Da un lato "tutte e tutti devono avvertire la vicinanza delle istituzioni - ha detto -. C'è una grande preoccupazione da parte di chi rischia di perdere il lavoro o lo ha perso. Nessuno sarà lasciato solo. Le nuove misure del governo dovranno tenere conto che una gran parte di persone rischia di cadere in povertà. Nelle prossime ore, lo ha annunciato il ministro Gualtieri, ci saranno misure anche per le imprese". Dall'altro lato il governatore ha ricordato la proposta "di cominciare a pensare a una cabina di regia" che riunirà governo, regioni e autorità sanitarie. "Non accadrà domani ma bisogna arrivarci preparati. Dobbiamo coordinarci per cominciare a pensare al futuro" perché "la prima grande iniziativa economica è abbattere il virus. Non ci sarà nessuna ripresa economica se non si abbatte il virus", ha concluso. (segue) (Rer)