Coronavirus: Zingaretti visita lo Spallanzani, riprendo da chi combatte in trincea (2)

- Rispetto a questa iniziativa "non ci faremo trovare impreparati", ha sottolineato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani. Nello specifico del Lazio l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha evidenziato che "c'è una frenata sui dati" come emerso dal bollettino di oggi "sia a Roma che nel Lazio". Oggi dallo Spallanzani sono stati dimessi 196 pazienti, ne restano ricoverati 198 di cui 21 che necessitano di supporto respiratorio quindi "continua in maniera significativa il trend di aumento del numero dei pazienti dimessi in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19", si legge nel bollettino odierno diramato dall'Inmi Lazzaro Spallanzani. Infine tra "72 ore verrà redatto un documento della Regione Lazio" inerente all'estensione a tutta la popolazione regionale dei test rapidi per la diagnosi del Covid-19 e "già nella giornata di oggi potrà ripartire" il laboratorio test Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Camillo sabotato nei giorni scorsi, ha precisato D'Amato. (Rer)