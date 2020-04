Coronavirus: Salvini, di euro parleremo quando virus sarà tornato da dove è venuto

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla vecchia battaglia del suo partito per uscire dall'euro ha chiarito che "non è all'ordine del giorno" e che la priorità ora è l'emergenza sanitaria. Parlando a "L'intervista" su Skytg24, l'ex vicepremier ha spiegato: "Di euro ed Europa torneremo a parlare quando il virus sarà tornato da dove è venuto". (Rin)