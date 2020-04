Coronavirus: Di Maio, aiuti internazionali assolutamente necessari per affrontare l'emergenza

- L’Italia non è in grado di gestire con la sola produzione interna il fabbisogno di dispositivi sanitari richiesti dall’emergenza del coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dall’aeroporto di Pratica di Mare dove oggi ha accolto aiuti provenienti da Ucraina ed Egitto. “Oggi è una giornata di solidarietà importante, sono giunti beni dall’Ucraina e dall’Egitto. Noi senza questi beni non ce l’avremmo mai fatta. Senza gli aiuti di questi paesi non è possibile gestire internamente in Italia il fabbisogno di mascherine: a noi servono una media di circa 3 milioni di mascherine al giorno e la produzione intern non consente neanche di raggiungere la metà di questo fabbisogno”, ha spiegato Di Maio, secondo cui quindi “è logico che abbiamo bisogno di aiuti e che, se abbiamo potuto comprare all’estero a prezzi di mercato, è perché abbiamo avuto possibilità di esportare i prodotti che acquistavamo”. In questa fase, ha affermato inoltre il ministro, “c’è chi fa polemica anche sui soldi che stiamo spendendo per acquistare mascherine e ventilatori. Io non voglio fare polemiche, ma voglio dire che senza questi acquisti non soddisferemo il fabbisogno interno che supera i 100 milioni di mascherine al mese”. “Ringrazio i governi che ci hanno aiutato, li terremo nel nostro cuore e bene a mente”, ha concluso Di Maio. (Res)