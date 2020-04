Coronavirus: Comune Viterbo attiva circuito dedicato raccolta rifiuti cittadini positivi

- Attivo da oggi il circuito di raccolta, con giro dedicato, dei rifiuti indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria. È quanto rende noto, in un comunicato, il Comune di Viterbo. "Secondo le disposizioni riportate nel provvedimento del sindaco Arena - spiega la nota - i cittadini che sono positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, o quelli che con essi convivono nella stessa abitazione, devono interrompere la raccolta differenziata, e conferire insieme tutti i rifiuti domestici nell'indifferenziato, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti. Per il confezionamento dei rifiuti dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l'altro, o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, da chiudere accuratamente e possibilmente con l'uso di nastro adesivo. I rifiuti dovranno essere trattenuti in casa ed esposti solo nei giorni indicati, o nelle prospicienze della porta di ingresso corrispondente all'interno dell'abitazione (nel caso di stabile con più utenze, ad esempio fattispecie condominiale o simile), o nelle prospicienze del portone/cancello d'ingresso (nel caso di stabile con una sola abitazione o abitazione con ingresso indipendente). Durante l'esposizione non bisognerà avere alcun contatto con gli addetti alla raccolta, i quali avranno cura di preannunciare il proprio arrivo tramite citofono o telefono chiedendo all'utente di esporre il rifiuto. Tale operazione avverrà due volte a settimana, in una divisione di tre aree operative". (segue) (Com)