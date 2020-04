Coronavirus: Comune Viterbo attiva circuito dedicato raccolta rifiuti cittadini positivi (2)

- I soggetti interessati dal servizio, spiega ancora il comunicato del Comune di Viterbo, "riceveranno le necessarie informazioni in ordine ad orari e giorni di effettuazione dei ritiri da parte dei soggetti preposti al servizio. Gli stessi utenti dovranno richiedere informazioni al numero telefonico dedicato - 3387218957 - dal lunedi al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30, ma il servizio resterà eccezionalmente attivo per tutto i giorno sabato 4 e domenica 5 aprile. Si raccomanda l'uso del numero dedicato solo ed esclusivamente agli utenti positivi al covid 19 in isolamento o comunque in quarantena obbligatoria destinatari del presente servizio di raccolta dedicata, con invito a tutti gli altri utenti di non utilizzarlo in alcun caso. Il servizio sarà curato dalla società Viterbo Ambiente scarl con le modalità concordate con il Settore VIII del Comune di Viterbo. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio, prosegue l'ordinanza, dovranno necessariamente osservare e rispettare la normativa prevista in materia di privacy e trattamento dei dati personali. Tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, inoltre, dovranno adottare tutte le cautele indicate dall'Iss e nelle comunicazioni riguardanti tale servizio, ovvero: il personale deve essere adeguatamente formato ed informato; il personale deve essere dotato dei Dpi necessari; devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'Iss in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise. (segue) (Com)