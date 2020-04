Coronavirus: Comune Viterbo attiva circuito dedicato raccolta rifiuti cittadini positivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla società Viterbo Ambiente, al settore VIII del Comune di Viterbo e ad altre forze messe in campo - ha sottolineato il sindaco Arena - è stato organizzato questo circuito di raccolta, con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. Tale servizio è stato messo in piedi garantendo la massima salvaguardia di tutto l'intero processo della filiera, attraverso ritiri e sanificazioni. Con una modalità puntuale e in grado di garantire la tutela di tutta la cittadinanza. Chiedo pertanto a tutte le utenze la massima collaborazione, affinché il servizio di raccolta si svolga nella massima sicurezza per tutti". Tale ordinanza rientra tra le misure governative previste per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". (Com)