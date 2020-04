Coronavirus: Salvini, Golden power in decreto? Voteremo sì

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che la Lega ha posto al governo la richiesta di "messa in sicurezza, il cosiddetto Golden power, dalle acquisizioni delle aziende strategiche da parte straniera, tedesca o cinese". Intervenendo a "Skytg24" l'ex vicepremier ha sottolineato che "l'economia cinese è l'unica che crescerà quest'anno" e "non vorrei - ha avvertito - che chi ha contagiato il mondo andasse a comprare aziende in mezzo mondo". Serve "tutela per Eni, ma anche per tutte le migliori aziende rimaste in Italia, dalle telecomunicazioni, all'alimentare, al mobile, all'editoria". Salvini ha poi riferito che il Golden power "sarà messo" nel decreto. In quel caso "voteremo a favore per difendere l'interesse nazionale", ha annunciato.(Rin)