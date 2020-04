Coronavirus: a Monza rinviati i versamenti delle imposte comunali

- Non solo la Tari, ma anche la Tosap e la tassa sulla pubblicità. Potranno essere pagate, in diverse rate, da fine luglio a dicembre senza sanzioni e interessi. Lo ha deciso la Giunta nella seduta in video conferenza di ieri pomeriggio dove ha spostato le scadenze dei tributi comunali, alla luce della drammatica situazione provocata dall'emergenza sanitaria in corso. ”Si tratta di una prima e concreta risposta alle legittime preoccupazioni di tante famiglie ed imprese cittadine che, in un momento così drammatico, non vogliamo che abbiano un ulteriore onere da dover rispettare, spiega il Sindaco Dario Allevi. L'Amministrazione segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione sia dal punto di vista sanitario che da quello socio - economico, cercando laddove possibile di andare incontro ai bisogni di tutti”. La rata unica della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) permanente, che scadeva il 30 aprile, potrà essere pagata, il 31 luglio. Cambiano le rate anche della Tosap permanente per importi oltre 285,23 euro: sia la prima che la seconda rata (in scadenza il 30 aprile) slittano al 31 luglio, la terza (31 luglio) al 30 settembre e la quarta (30 settembre) al 30 novembre. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità permanente (rata unica) viene spostato dal 30 aprile al 31 luglio. (segue) (Com)