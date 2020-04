Coronavirus: a Monza rinviati i versamenti delle imposte comunali (2)

- Ridefinite le scadenze anche delle quattro rate dell'imposta sulla pubblicità permanente per importi oltre 1.549,37 euro: la prima e seconda rata (previste per il 30 aprile) vengono spostate al 31 luglio, la terza (30 giugno) al 30 settembre e la quarta (30 settembre) al 30 novembre. La Tari (Tassa sui rifiuti) si pagherà il 31 luglio (anziché il 30 giugno) e il 30 ottobre (anziché il 30 settembre), mentre resta confermata al 30 dicembre l'ultima rata. Il Sindaco sottolinea: “La decisione di rinviare i pagamenti delle imposte comunali, in questa fase delicata, serve per dare un po' di ossigeno alle nostre famiglie e alle attività economiche cittadine che hanno oggettivi problemi di liquidità. Una scelta importante che ha richiesto un serio approfondimento all'interno del Settore Finanziario del Comune che, come le altre aziende del territorio, rischia di subire pesantissime ripercussioni economiche a causa dell'emergenza Coronavirus: le conseguenze sui conti pubblici saranno drammatiche. Ma a questo ci penseremo dopo. Oggi era doveroso ogni sforzo possibile per aiutare i cittadini e le nostre aziende”. La Giunta ha, inoltre, stabilito che i solleciti della Tari per i quali i termini di versamento scadevano nel periodo 22 marzo - 31 maggio potranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 luglio, senza aggravio di sanzioni e interessi. (segue) (Com)