Coronavirus: a Monza rinviati i versamenti delle imposte comunali (3)

- Infine, le attività di notifica di atti di accertamento dei tributi, che comportano l'applicazione di sanzioni ed interessi, sono sospese. Prevista anche la sospensione del pagamento dei servizi scolastici (pre – scuola, nidi e refezione scolastica) fino al termine del periodo emergenziale, prevedendo la riparametrazione degli importi in relazione all'effettivo periodo di godimento e, per quanto riguarda i nidi, in considerazione delle indicazioni di Regione Lombardia alla misura «Nidi Gratis»; del pagamento dei diritti di segreteria per comunicazione sospensione temporanea dell'attività a causa Covid-19; del pagamento delle quote di contribuzione dei servizi di trasporto disabili e fornitura pasti caldi, rinviando la scadenza alla fine del mese successivo alla chiusura dell'emergenza e del pagamento degli affitti Sap dei mesi di aprile, maggio e giugno che vengono differiti rispettivamente a luglio, agosto e settembre. “Con questi provvedimenti – concludeDario Allevi – abbiamo deciso di fare l'ennesimo passo che va incontro alle richieste dei nostri cittadini. Speriamo che non cada nel vuoto. Restiamo, infatti, in attesa che dal Governo Conte arrivino ai Comuni doverosi strumenti e necessarie risorse per supportare in maniera più incisiva le diffuse difficoltà delle nostre comunità. Le briciole stanziate per i "buoni pasto" sono uno schiaffo alle tante persone in difficoltà”. (Com)