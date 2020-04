Coronavirus: Fermi, a Ospedale Fatebefratelli di Erba nessuna emergenza significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna situazione di grave emergenza all’ospedale Fatebenefratelli di Erba: alcuni problemi emersi, come la necessità di una maggiore dotazione di strumenti di protezione personale, sono già stati in gran parte risolti. Resta la necessità di dotazione di alcuni farmaci, dei quali la struttura ha comunque allo stato attuale ancora sufficiente disponibilità, per il cui approvvigionamento ho già contattato questa mattina l’Assessore Gallera e la competente task force regionale: all’inizio della prossima settimana confido che tali farmaci saranno inviati e fatti pervenire al Fatebenefratelli di Erba nella misura richiesta e in quantità adeguata”. Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, che ieri sera si è consultato con il sindaco di Erba Veronica Airoldi, e ha prontamente discusso e approfondito la situazione con il direttore sanitario del Fatebenefratelli di Erba Pierpaolo Maggioni e con il direttore amministrativo Antonio Salvatore. (segue) (Com)