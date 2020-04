Coronavirus: Fermi, a Ospedale Fatebefratelli di Erba nessuna emergenza significativa (2)

- “Come avvenuto pochi giorni fa per il Valduce, dove si era registrata una particolare emergenza nell’approvvigionamento di alcuni farmaci prontamente risolta entro il giorno successivo, Regione Lombardia conferma la massima attenzione anche per l’ospedale di Erba la cui importanza e il cui ruolo sul territorio sono fondamentali, soprattutto in questo grave momento di emergenza sanitaria” sottolinea Fermi, che aggiunge: “Spiace assistere anche in questi casi a strumentalizzazioni politiche e contrapposizioni muscolari tra chi cerca solo di scaricare sugli altri le responsabilità e i problemi che ogni giorno si manifestano. Non è tempo di polemiche, ai cittadini interessa solo che i problemi trovino soluzione il prima possibile ed è in questa direzione che dobbiamo adoperarci tutti. Chi preferisce la polemica politica alla ricerca concreta delle soluzioni, evidentemente non ha ancora capito il difficile momento che i nostri territori stanno vivendo”. (Com)