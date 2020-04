Coronavirus: Salvini, Draghi a capo governo unità nazionale? Sottoscrivo sua posizione su Ue

- L'ipotesi di un governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi vedrebbe favorevole il leader della Lega, Matteo Salvini. Intervenendo a "L'intervista" su Skytg24, l'ex vicepremier ha detto di sottoscrivere le cose dette dall'ex presidente della Bce in merito a "spendere tutto quel che serve" per la ricostruzione del Paese. "Per ricostruire a virus sconfitto tutti dovranno essere coinvolti, non solo una parte politica", ha aggiunto.(Rin)