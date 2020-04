Coronavirus: Comazzi (Fi), sui vigili da Comune errore clamoroso, giunta incapace di gestire emergenza

- Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dichiara in una nota: "Dall’inizio di questa emergenza il Comune di Milano non ne ha fatta una giusta. Adesso, dopo tre settimane di appelli a mezzo stampa, la giunta Sala torna sui propri passi e schiera sul territorio 180 vigili in più, fino a ieri costretti a stare a casa contro la loro stessa volontà”. “Tenere a casa la maggioranza dei ghisa - prosegue l’azzurro - è stato un errore clamoroso: servono più controlli nelle strade per verificare che tutti si attengano alle regole e rispettino le prescrizioni. In queste settimane abbiamo già perso tempo prezioso, con un organico ridotto inutilmente. Cambiare idea su sollecitazione degli stessi agenti, che chiedevano a gran voce di essere impiegati - conclude - evidenzia tutte le falle di una giunta incapace di gestire un’emergenza simile”. (Com)